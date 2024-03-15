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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

121. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.03.2024, 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.03.2024, 10:31
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121. Bölüm Foto Galeri

Bir anlık dikkatsizlik sonucu Cansu'ya çarpan Orhan, Aybike'yle birlikte büyük bir panik yaşarken, kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını doya doya çıkartmak için kolları sıvar.

121. Bölüm Foto Galeri

Gökhan tarafından köşeye sıkıştırılan Ayla, Elif'e karşı ne yapacağını bilmez bir haldedir.

121. Bölüm Foto Galeri

Sarp'la arkadaşlık yapan Oğulcan, kendinden beklenmeyen hamleler yapmaya devam eder.

121. Bölüm Foto Galeri

Süreyya, Akif'in soğuk tavırlarına anlam veremezken; Nebahat, Akif'le ilgili birtakım gerçekler öğrenir.

121. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan'ın Ataman Koleji'nde yapacağı bir proje, Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olur.

121. Bölüm Foto Galeri

Omuzlarında, Eren ailesine karşı büyük bir sır taşıyan Akif'in umulmadık itirafı, Ömer'i dehşete düşürür.

121. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" dizisinin yapımcısı Nazlı Heptürk'tür.

121. Bölüm Foto Galeri

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen Kardeşlerim'in yönetmeni Serkan Birinci'dir.

121. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

121. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

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