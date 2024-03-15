121. Bölüm Foto Galeri

Bir anlık dikkatsizlik sonucu Cansu'ya çarpan Orhan, Aybike'yle birlikte büyük bir panik yaşarken, kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını doya doya çıkartmak için kolları sıvar.
Süreyya, Akif'in soğuk tavırlarına anlam veremezken; Nebahat, Akif'le ilgili birtakım gerçekler öğrenir.
Oğulcan'ın Ataman Koleji'nde yapacağı bir proje, Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olur.
Omuzlarında, Eren ailesine karşı büyük bir sır taşıyan Akif'in umulmadık itirafı, Ömer'i dehşete düşürür.
Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" dizisinin yapımcısı Nazlı Heptürk'tür.
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).