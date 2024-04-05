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KARDEŞLERİM GALERİ

124. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.04.2024, 11:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.04.2024, 11:59
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124. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir.

124. Bölüm Foto Galeri

Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır.

124. Bölüm Foto Galeri

Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür.

124. Bölüm Foto Galeri

Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur.

124. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

124. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

124. Bölüm Foto Galeri

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen "Kardeşlerim"'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

124. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

124. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

124. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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