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125. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.04.2024, 11:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.04.2024, 11:42
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125. Bölüm Foto Galeri

Nebahat ile Süreyya tartışmasına şahit olan Ömer ile Süsen, bir cevap bekliyorlardır.

125. Bölüm Foto Galeri

Ayla, Berk'le arasını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken; tüm Eren ailesi, Emel'in okulunda yapılacak sürpriz bir etkinlik için ona destek olmaya çalışır.

125. Bölüm Foto Galeri

Akif, Süreyya'yı köşeye sıkıştıran Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalırken,

125. Bölüm Foto Galeri

Süreyya'nın bambaşka planları vardır.

125. Bölüm Foto Galeri

Cansu, Ataman Koleji'nin yeni öğrencisi olma heyecanını yaşar.

125. Bölüm Foto Galeri

Yeni bir işe başlayan Tolga ve ona eşlik eden Yasmin, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.

125. Bölüm Foto Galeri

Talihsiz bir durumun içine düşen Sarp ve Ömer, ne yapacaklarını bilmez haldelerken,

125. Bölüm Foto Galeri

Gökhan'ın kendi çıkarları için yaptığı hamle, Ayla'nın hayatını tehlikeye atar.

125. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

125. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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