126. Bölüm Foto Galeri

Hurda arabanın içinde sıkışıp kalan Ömer ile Sarp, ne yapacaklarını bilmez halde çırpınırlarken, başlarına aldıkları asıl beladan habersizdirler.
Gökhan tarafından yaralanan Ayla, apar topar hastaneye kaldırılırken, Gökhan ise Berk'e gelen beklenmedik telefonla bu sefer sert kayaya toslar.
Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.
Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.
Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen Kardeşlerim'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.