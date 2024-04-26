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KARDEŞLERİM GALERİ

126. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.04.2024, 11:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.04.2024, 11:48
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126. Bölüm Foto Galeri

Hurda arabanın içinde sıkışıp kalan Ömer ile Sarp, ne yapacaklarını bilmez halde çırpınırlarken, başlarına aldıkları asıl beladan habersizdirler.

126. Bölüm Foto Galeri

Gökhan tarafından yaralanan Ayla, apar topar hastaneye kaldırılırken, Gökhan ise Berk'e gelen beklenmedik telefonla bu sefer sert kayaya toslar.

126. Bölüm Foto Galeri

Ataman Koleji'nde yapılacak olan deneme sınavı, tüm çocuklarda panik ve gerginlik yaratır.

126. Bölüm Foto Galeri

Fatma'nın, Orhanlara destek olmak için evlerine gelen Şevval'le ilgili başka planları vardır.

126. Bölüm Foto Galeri

Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.

126. Bölüm Foto Galeri

Ömer ve Sarp'ın başı belada!

126. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

126. Bölüm Foto Galeri

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen Kardeşlerim'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

126. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin hikaye ve senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

126. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

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