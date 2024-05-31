131. Bölüm Foto Galeri

Uçurumdan düşmesine ramak kalan Cansu'nun durumu, Aybike ve Sarp başta olmak üzere, tüm ailesini endişelendirir.
Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder.
Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir.
Bir eğitim yılını daha geride bırakan Ataman Koleji'nde tüm çocuklar, mezuniyet heyecanını yaşarlar.
Kooperatifçilerle ilgili birtakım gerçekleri öğrenip harekete geçen Ömer, hayatının en önemli günlerinden birinde, beklenmedik bir durumun içine düşer.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan),
Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).