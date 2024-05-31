canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak - Final Fragmanı
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

131. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.05.2024, 10:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.05.2024, 10:32
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
131. Bölüm Foto Galeri

Uçurumdan düşmesine ramak kalan Cansu'nun durumu, Aybike ve Sarp başta olmak üzere, tüm ailesini endişelendirir.

131. Bölüm Foto Galeri

Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder.

131. Bölüm Foto Galeri

Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir.

131. Bölüm Foto Galeri

Üst üste yaşadığı sıkıntılar, Ayten'i hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda bırakır.

131. Bölüm Foto Galeri

Bir eğitim yılını daha geride bırakan Ataman Koleji'nde tüm çocuklar, mezuniyet heyecanını yaşarlar.

131. Bölüm Foto Galeri

Kooperatifçilerle ilgili birtakım gerçekleri öğrenip harekete geçen Ömer, hayatının en önemli günlerinden birinde, beklenmedik bir durumun içine düşer.

131. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan),

131. Bölüm Foto Galeri

Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

131. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

131. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN