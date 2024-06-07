132. Bölüm Foto Galeri

Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).