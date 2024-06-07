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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

132. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2024, 12:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2024, 12:16
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132. Bölüm Foto Galeri

"Umutlar nerede büyürse, mucizeler orada çiçek açar…"

132. Bölüm Foto Galeri

Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar.

132. Bölüm Foto Galeri

Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez.

132. Bölüm Foto Galeri

Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.

132. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan hayallerine kavuşmanın sevinci içindeyken, Yasmin ile Tolga arasında soğuk rüzgarlar eser.

132. Bölüm Foto Galeri

Sarp ile Cansu arasındaki ipler gerilirken, Sarp'ın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.

132. Bölüm Foto Galeri

Bugüne kadar yaşattıklarını sorgulayan Akif, hayatıyla ilgili önemli bir karar alır.

132. Bölüm Foto Galeri

Orhan için işler yolunda giderken, Emel bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşar.

132. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

132. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, final bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de!

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