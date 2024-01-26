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4. Sezonda neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2024, 16:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2024, 16:47
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4. Sezonda neler oldu?

Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji'nin yeni dönemine "merhaba" derler.

4. Sezonda neler oldu?

Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir.

4. Sezonda neler oldu?

Doruk'un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar. Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken, Ömer'le birlikte Orhan ve Şengül'e karşı da son derece tavırlıdırlar.

4. Sezonda neler oldu?

Akif'in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat'i endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer'in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

4. Sezonda neler oldu?

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır.

4. Sezonda neler oldu?

Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular.

4. Sezonda neler oldu?

Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer.

4. Sezonda neler oldu?

Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar.

4. Sezonda neler oldu?

Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve ��evval de farklı hesaplar peşindedir.

4. Sezonda neler oldu?

Lidya ve Süsen arasındaki iplerin gerilmesi, Ömer'in canını sıkarken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Asiye ise, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

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