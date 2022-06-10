56. Bölüm (Sezon finali) Foto Galeri

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür.
Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir.
Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.
Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler.
Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.
Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…
Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken,
Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.