ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

56. Bölüm (Sezon finali) Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.06.2022, 11:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.06.2022, 11:32
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56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür.

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir.

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel…

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler.

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken,

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

56. Bölüm Foto Galeri
56. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim her Cumartesi atv'de

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