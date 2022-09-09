58. Bölüm Foto Galeri

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar ve ona olan öfkesi gün geçtikçe artar. Konağı terk ettikten sonra ne yapacağını bilmeyen Asiye'ye yardım hiç beklenmedik bir yerden gelirken, Şengül'ün hamile olduğunu öğrenen Orhan, büyük bir açmaza girer. Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken, Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüşür. Ansızın konağın kapısını çalan kişiler ise Eren kardeşleri şoke eden gerçekle tanıştırır.