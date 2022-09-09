ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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58. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.09.2022, 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.09.2022, 11:38
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58. Bölüm Foto Galeri

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar ve ona olan öfkesi gün geçtikçe artar.

58. Bölüm Foto Galeri

Konağı terk ettikten sonra ne yapacağını bilmeyen Asiye'ye yardım hiç beklenmedik bir yerden gelirken,

58. Bölüm Foto Galeri

Şengül'ün hamile olduğunu öğrenen Orhan, büyük bir açmaza girer.

58. Bölüm Foto Galeri

Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken,

58. Bölüm Foto Galeri

Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüşür.

58. Bölüm Foto Galeri

Ansızın konağın kapısını çalan kişiler ise Eren kardeşleri şoke eden gerçekle tanıştırır.

58. Bölüm Foto Galeri

58. Bölüm Foto Galeri

58. Bölüm Foto Galeri

58. Bölüm Foto Galeri

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