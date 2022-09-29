ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

61. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.09.2022, 16:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.09.2022, 16:15
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61. Bölüm Foto Galeri

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken;

61. Bölüm Foto Galeri

Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir.

61. Bölüm Foto Galeri

Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken,

61. Bölüm Foto Galeri

Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler.

61. Bölüm Foto Galeri

Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur.

61. Bölüm Foto Galeri

Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.

61. Bölüm Foto Galeri

Ömer aradığı cevabı bulabilecek mi?

61. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

61. Bölüm Foto Galeri

61. Bölüm Foto Galeri

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