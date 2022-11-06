66. Bölümde neler yaşandı?

Okulda ise İtalya'ya burslu gitmek için bir fırsat çıkar. Kompozisyon yarışmasını kazanan İtalya'ya gidecektir. Asiye yazar ancak kardeşlerinin ona ihtiyacı olduğu için vermekten vazgeçer onun yazdığını kütüphanede bulan Aybike onu kendi yazmış gibi verir. Fakat gerçek ortaya çıkar. İkilin arası açılır.