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66. Bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 06.11.2022, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.11.2022, 11:08
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66. Bölümde neler yaşandı?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

66. Bölümde neler yaşandı?

İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

66. Bölümde neler yaşandı?

Ahmet, Sarp'ın şikayetini geri almasını sağlar. Ömer bu şekilde karakoldan çıkar. Şengül ile Gönül'ün rekabeti bir üst seviyeye taşınır. Mahalle muhtar seçimine katılırlar. İkisi de aday olur ve kıyasıya rekabete girerler.

66. Bölümde neler yaşandı?

Akif Şengül'e kampanyasında destek olur. Kazanması için tutamayacağı sözler verdirir.

66. Bölümde neler yaşandı?

Okulda ise İtalya'ya burslu gitmek için bir fırsat çıkar. Kompozisyon yarışmasını kazanan İtalya'ya gidecektir. Asiye yazar ancak kardeşlerinin ona ihtiyacı olduğu için vermekten vazgeçer onun yazdığını kütüphanede bulan Aybike onu kendi yazmış gibi verir. Fakat gerçek ortaya çıkar. İkilin arası açılır.

66. Bölümde neler yaşandı?

Şengül'ün muhtar seçilmesi için toplu sünnete destek veren Arif kulübü düğün salonuna çevirir. Ahmet'e de mekanın ilaçlanacağını söyler.

66. Bölümde neler yaşandı?

Asiye ile iş yerine giden Emel yanlışlıkla kıyafetlerin üzerine meyve suyu döker ve ablasının kovulmasına neden olur.

66. Bölümde neler yaşandı?

Etli pilav yiyen tüm davetliler tek tek bayılıp kendinden geçer. Şengül ve Tolga'da onlardan biridir.

66. Bölümde neler yaşandı?

Emel ise kardeşlerine daha fazla yük olmamak için yetimhaneye gider ve onu almalarını ister.

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