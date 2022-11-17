ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

68. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2022, 14:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2022, 14:33
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68. Bölüm Foto Galeri

Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken,

68. Bölüm Foto Galeri

mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler.

68. Bölüm Foto Galeri

Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken,

68. Bölüm Foto Galeri

Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler.

68. Bölüm Foto Galeri

Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken,

68. Bölüm Foto Galeri

Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.

68. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

68. Bölüm Foto Galeri

68. Bölüm Foto Galeri

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