69. Bölüm Foto Galeri

Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.
Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.
Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.
Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatılıyor.
Dizide Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz). rol alıyor.