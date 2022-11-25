ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

69. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.11.2022, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.11.2022, 10:47
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69. Bölüm Foto Galeri

Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.

69. Bölüm Foto Galeri

Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.

69. Bölüm Foto Galeri

Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

69. Bölüm Foto Galeri

Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.

69. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

69. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatılıyor.

69. Bölüm Foto Galeri

Dizide Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz). rol alıyor.

69. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim izleyiciden büyük ilgi görüyor.

69. Bölüm Foto Galeri

69. Bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu.

69. Bölüm Foto Galeri

Gerçekleri öğrenen Ömer şimdi ne yapacak?

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