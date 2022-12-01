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KARDEŞLERİM GALERİ

70. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2022, 10:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2022, 10:43
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70. Bölüm Foto Galeri

Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer.

70. Bölüm Foto Galeri

Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur.

70. Bölüm Foto Galeri

Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.

70. Bölüm Foto Galeri

Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

70. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.

70. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

70. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

70. Bölüm Foto Galeri

Dizi 70. Bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

70. Bölüm Foto Galeri

"Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

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