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KARDEŞLERİM GALERİ

73. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.12.2022, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.12.2022, 11:32
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73. Bölüm Foto Galeri

Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır.

73. Bölüm Foto Galeri

Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer.

73. Bölüm Foto Galeri

Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler,

73. Bölüm Foto Galeri

Sarp'ı iyice çileden çıkartır.

73. Bölüm Foto Galeri

Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken;

73. Bölüm Foto Galeri

Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle,

73. Bölüm Foto Galeri

hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

73. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan

73. Bölüm Foto Galeri

"Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

73. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

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