73. Bölüm Foto Galeri

Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır. Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer. Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler, Sarp'ı iyice çileden çıkartır. Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken; Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç yaratır. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan 'Kardeşlerim' yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).