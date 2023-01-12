ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

75. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.01.2023, 11:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.01.2023, 12:02
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
75. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın ölümüyle perişan olan Tolga'nın yeniden hayata dönmesi için Oğulcan ve Doruk bir çare arar.

75. Bölüm Foto Galeri

Ahmet'in Eren kardeşler için yaptığı iyilikler, Ömer ve Asiye'yi şaşkına çevirir.

75. Bölüm Foto Galeri

Orhan'ı elinden aldığını düşünen Gönül, Şengül'e karşı iyice kinlenir.

75. Bölüm Foto Galeri

Sarp'la dertleşmeye devam eden Süsen'in Ömer'le arasındaki bağ, artık tamamen kopma noktasına gelir.

75. Bölüm Foto Galeri

Ayla ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken

75. Bölüm Foto Galeri

Ahmet'in Ömer için yaptığı son hamle, Sarp için bardağı taşıran son damla olur.

75. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

75. Bölüm Foto Galeri

75. Bölüm Foto Galeri

75. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN