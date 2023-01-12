75. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın ölümüyle perişan olan Tolga'nın yeniden hayata dönmesi için Oğulcan ve Doruk bir çare arar. Ahmet'in Eren kardeşler için yaptığı iyilikler, Ömer ve Asiye'yi şaşkına çevirir. Orhan'ı elinden aldığını düşünen Gönül, Şengül'e karşı iyice kinlenir. Sarp'la dertleşmeye devam eden Süsen'in Ömer'le arasındaki bağ, artık tamamen kopma noktasına gelir. Ayla ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken Ahmet'in Ömer için yaptığı son hamle, Sarp için bardağı taşıran son damla olur. Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!