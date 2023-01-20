ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

76. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.01.2023, 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.01.2023, 11:10
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76. Bölüm Foto Galeri

Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken

76. Bölüm Foto Galeri

Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar.

76. Bölüm Foto Galeri

Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken;

76. Bölüm Foto Galeri

Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır.

76. Bölüm Foto Galeri

Nebahat, Doruk'u Asiye'den uzaklaştırmak için farklı yollar denemeye devam ederken,

76. Bölüm Foto Galeri

Ömer'le kardeşlik bağı gün geçtikçe daha da güçlenen Yasmin'in Asiye'ye karşı yaptığı hamle hiç beklenmedik bir sonuca sebep olur.

76. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

76. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

76. Bölüm Foto Galeri

76. Bölüm Foto Galeri

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