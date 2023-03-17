82. Bölüm Foto Galeri

'Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?' Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken, Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar. Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder. Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken, Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan 'Kardeşlerim' yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk) Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).