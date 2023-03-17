ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

82. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.03.2023, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.03.2023, 10:38
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82. Bölüm Foto Galeri

"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?"

82. Bölüm Foto Galeri

Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken,

82. Bölüm Foto Galeri

Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar.

82. Bölüm Foto Galeri

Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar.

82. Bölüm Foto Galeri

Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder.

82. Bölüm Foto Galeri

Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken,

82. Bölüm Foto Galeri

Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür.

82. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

82. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

82. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk)

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