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83. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.03.2023, 12:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.03.2023, 12:29
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83. Bölüm Foto Galeri

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir.

83. Bölüm Foto Galeri

Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar.

83. Bölüm Foto Galeri

Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır.

83. Bölüm Foto Galeri

Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.

83. Bölüm Foto Galeri

"Mesafeler umurumda değil, çünkü hala aynı gökyüzüne bakıyoruz."

83. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

83. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

83. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

83. Bölüm Foto Galeri

Hikâye ve Senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

83. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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