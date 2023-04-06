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KARDEŞLERİM GALERİ

85. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.04.2023, 15:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.04.2023, 17:12
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85. Bölüm Foto Galeri

Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder.

85. Bölüm Foto Galeri

Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar.

85. Bölüm Foto Galeri

Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

85. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

85. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla büyük beğeni topluyor.

85. Bölüm Foto Galeri

Dizide Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz) rol alıyor.

85. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

85. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

85. Bölüm Foto Galeri

Senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

85. Bölüm Foto Galeri

Dizinin 85. Bölümünde de şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

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