85. Bölüm Foto Galeri

Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder.
Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
Dizide Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz) rol alıyor.