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KARDEŞLERİM GALERİ

86. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.04.2023, 11:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.04.2023, 11:52
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86. Bölüm Foto Galeri

Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünür.

86. Bölüm Foto Galeri

Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar

86. Bölüm Foto Galeri

Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar.

86. Bölüm Foto Galeri

Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam eder.

86. Bölüm Foto Galeri

Çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

86. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

86. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

86. Bölüm Foto Galeri

Yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim Serkan Birinci tarafından yönetilmektedir.

86. Bölüm Foto Galeri

Hikaye ve senaryosunu Gül Abus Semerci yazmaktadır.

86. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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