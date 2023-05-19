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KARDEŞLERİM GALERİ

91. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.05.2023, 10:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.05.2023, 10:05
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91. Bölüm Foto Galeri

Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirir.

91. Bölüm Foto Galeri

Sarp'ın yaptıklarına dayanamayan Ahmet, oğluyla ilgili radikal bir karar alır.

91. Bölüm Foto Galeri

Akif, Yakut Kulüp'te yeni bir maceraya yelken açmak için kolları sıvar.

91. Bölüm Foto Galeri

. Şevval, Ahmet ve Suzan'ın ilişkisine darbe vurmak için sinsi bir plan yapar.

91. Bölüm Foto Galeri

Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.

91. Bölüm Foto Galeri

Orhan'ın hayalini gerçekleştirmek için sürpriz bir yarışmaya katılan Eren kuzenler ve dostları, şok edici bir durumla karşı karşıya kalırlar.

91. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

91. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

91. Bölüm Foto Galeri

Yapımını NGM Yapımcılığını ise Nazlı Heptürk üstlenmektedir.

91. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen Serkan Birinci'nin çektiği Kardeşlerim'in senaryosunu Gül Abus Semerci yazmaktadır.

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