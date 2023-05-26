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92. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.05.2023, 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.05.2023, 11:30
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92. Bölüm Foto Galeri

Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar.

92. Bölüm Foto Galeri

Ahmet, Suzan'ın kendisine bir anda sert çıkmasının şaşkınlığı yaşarken,

92. Bölüm Foto Galeri

çocukların videosunun meşhur olmasıyla birlikte heyecanlanan Şengül, Orhan'la birlikte, yepyeni bir maceraya girişir.

92. Bölüm Foto Galeri

Akif, kafasına koyduğu kumarhaneyi hayata geçirirken,

92. Bölüm Foto Galeri

hayallerini gerçekleştirebilmek için, canla başla para kazanmaya başlayan Eren kuzenler,

92. Bölüm Foto Galeri

Şevval'in yaptığı bilinçsiz hamleyle birlikte, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

92. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel),

92. Bölüm Foto Galeri

Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

92. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

92. Bölüm Foto Galeri

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