ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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95. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.09.2023, 11:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.09.2023, 11:59
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95. Bölüm Foto Galeri

Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji'nin yeni dönemine "merhaba" derler.

95. Bölüm Foto Galeri

Şengül ve Orhan'ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir.

95. Bölüm Foto Galeri

Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken,

95. Bölüm Foto Galeri

Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir.

95. Bölüm Foto Galeri

Ansızın ortaya çıkan birtakım gerçekler,

95. Bölüm Foto Galeri

Eren kardeşlerde büyük bir şok etkisi yaratırken,

95. Bölüm Foto Galeri

Akif ve Nebahat'i ise büyük bir dehşetle karşı karşıya getirir.

95. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

95. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

95. Bölüm Foto Galeri

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