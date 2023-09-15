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96. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.09.2023, 10:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.09.2023, 10:52
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96. Bölüm Foto Galeri

Doruk'un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar.

96. Bölüm Foto Galeri

Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken,

96. Bölüm Foto Galeri

Ömer'le birlikte Orhan ve Şengül'e karşı da son derece tavırlıdırlar.

96. Bölüm Foto Galeri

Evde hiç olmaması gereken bir eşyayı bulan Ayla'nın gergin tavrı ve hareketleri,

96. Bölüm Foto Galeri

Berk'i şüpheye düşürür.

96. Bölüm Foto Galeri

Akif'in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat'i endişelendirirken,

96. Bölüm Foto Galeri

evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer'in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

96. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

96. Bölüm Foto Galeri

96. Bölüm Foto Galeri

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