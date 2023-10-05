ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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99. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.10.2023, 11:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.10.2023, 12:46
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99. Bölüm Foto Galeri

Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve Şevval de farklı hesaplar peşindedir.

99. Bölüm Foto Galeri

Fatma, kendisini evden göndermek isteyen Orhan'a karşı, radikal bir çözüm aramaktadır.

99. Bölüm Foto Galeri

Yaman'la birlikte açacakları kulübün işlerini halletmek üzere şehir dışına çıkan Akif, hiç beklenmedik birisiyle karşılaşır.

99. Bölüm Foto Galeri

Lidya ve Süsen arasındaki iplerin gerilmesi, Ömer'in canını sıkarken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Asiye ise, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

99. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

99. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

99. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

99. Bölüm Foto Galeri

"Herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız!"

99. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

99. Bölüm Foto Galeri

Hikâye ve Senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

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