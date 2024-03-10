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Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
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Akif hastalığını öğrendi!

GİRİŞ TARİHİ: 10.03.2024, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.03.2024, 11:14
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Akif hastalığını öğrendi!

120. Bölümde neler yaşandı?

Akif'in beyninde tümör çıktı, Orhan ise kızı Cansu'ya çarptı!

Oğulcan evi terk eder ve Ömer ile arası iyice açılır. Bunu fırsat bilen Sarp onu kendi tarafına çeker. İçten içe Oğulcan'ı Ömerlere karşı kışkırtır.

Akif hastalığını öğrendi!

Gökhan oğlunu dolandırmaya devam ederken Akif, durumdan şüphelenir ve yaptığı yatırımı araştırır ve gerçekleri öğrenir. Yatırım ile ilgili dosyaları Ayla'ya vermesi için Nebahat'e verir.

Akif hastalığını öğrendi!

Akif geçmeyen baş ağrısı için doktora gider tahlil yaptırır. Süreyya boşanma davası açması için Akif'i zorlar. Avukata giderler. Arif yine numara çevirir ve kurtulur.

Akif hastalığını öğrendi!

Kimya sınavından Oğulcan'ın 100; Sarp'ın 80 alması herkesi şaşırtır.

Akif hastalığını öğrendi!

Akif'in sonuçları kötü çıkar birkaç aylık ömrü kalmıştır. Ayla, dosyaları alır ve Gökhan'ın karşısına dikilir. Ancak Gökhan onu çocuklarının annesinin ölümüne sebep olduğunu onlara söylemekle tehdit eder. İntikam almak içinde Akif ile Süreyya'nın romantik videosunu Nebahat'a atar.

Akif hastalığını öğrendi!

Aybike ve Cansu arasında kolye yüzünden yine tartışma çıkar. Sokakta tartışan ve birbirlerini kovalayan ikilinin bu itişme kakışmaları felaketle biter.

Akif hastalığını öğrendi!

Birden sokağa atılan Cansu'ya Orhan arabası ile çarpar. Cansu yere yığılır.

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