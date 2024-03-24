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Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

GİRİŞ TARİHİ: 24.03.2024, 11:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.03.2024, 12:03
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Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

122. Bölümde neler yaşandı?

Akif, ölmeyeceğini öğrenince eski düzenine hızla geri döner.

Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

Ayten, Orhan'ın ilgisini çekmek için elinden geleni yapar.

Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

Fatma ise Orhan ile Şevval'in yakınlaştırıp zengin bir hayat kurmanın hayallerini kurar.

Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

Gökhan pis oyunlarına devam eder ve Ayla'yı sinir edecek yeni hamlede bulunur.

Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

Akif, Nebahat'in parasını almak için yol bulur ve ona servetini geri almak için çaktırmadan senet imzalatır.

Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

Okumadan imza atan Nebahat gerçeği öğrenir ama çok geçtir.

Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

Cansu, Akif'in Ömer'e yazdığı itiraf mektubunu bulur ve gerçekleri öğrenir.

Akif'in itiraf mektubu Cansu'nun eline geçti!

Berk ile Aybike'yi ayırmaya çalışan Gökhan okuldan burslu bir kızı onları ayırmak için para ile tutar.

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