Akif'ten Süreyya'ya evlenme teklifi!

Ayla hastaneye yetiştirilir, kendinde değildir. Gökhan ise tüm yüzsüzlüğü ile Berk'in yanına hastaneye gelir. Ancak başı derttedir. Ayla eve kamera yerleştirmiştir ve tüm saldırı kayda alınmıştır.
Akif ve Nebahat boşanırlar. Akif hiç vakit kaybetmeden yüzükle Süreyya'ya evlenme teklif eder. Nişanlanırlar. Okulda ise üniversite sınav heyecanı vardır. Yapılan denem sonucu herkesi panikletir.
Şevval, Orhan'ı tavlamak için annesi ile işbirliği yapar. Ancak planladıkları romantik yemek ona nasip olmaz. Gökhan, Ayla'yı öldürmek üzere hastaneye gelir. Onu Aybike ve Yasmin kurtarır.