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Akif'ten Süreyya'ya evlenme teklifi!

GİRİŞ TARİHİ: 28.04.2024, 13:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.04.2024, 14:04
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Akif'ten Süreyya'ya evlenme teklifi!

Ayla hastaneye yetiştirilir, kendinde değildir. Gökhan ise tüm yüzsüzlüğü ile Berk'in yanına hastaneye gelir. Ancak başı derttedir. Ayla eve kamera yerleştirmiştir ve tüm saldırı kayda alınmıştır.

Akif'ten Süreyya'ya evlenme teklifi!

Akif ve Nebahat boşanırlar. Akif hiç vakit kaybetmeden yüzükle Süreyya'ya evlenme teklif eder. Nişanlanırlar. Okulda ise üniversite sınav heyecanı vardır. Yapılan denem sonucu herkesi panikletir.

Akif'ten Süreyya'ya evlenme teklifi!

Şevval, Orhan'ı tavlamak için annesi ile işbirliği yapar. Ancak planladıkları romantik yemek ona nasip olmaz. Gökhan, Ayla'yı öldürmek üzere hastaneye gelir. Onu Aybike ve Yasmin kurtarır.

Akif'ten Süreyya'ya evlenme teklifi!

Gökhan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Gökhan, Aybike'ye saldırır. Yasmin onu durdurmak için taşla kafasına vurur. Kızlar Şevval'i arar. Şevval onları olay yerinden uzaklaştırır ve Akif'i arar yardım ister.

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