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AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2022, 12:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2022, 12:45
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AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Ömer ile Sarp arasında yaşanacaklardan korkan Asiye çaresiz kalır. Ömer'in başının belaya girmesinden korkan Asiye, Şevval'in para teklifini kabul eder.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Zor bir karar alan Asiye, Ömer ve Doruk'a bu kararını açıklamakta zorlanır ve büyük bir çıkmaza girer.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Sevgi Teyze, Asiye'yi şehri terk etme kararı konusunda destekler. Torunu için en iyisinin İstanbul'dan gitmek olduğunu düşünür.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Asiye, Doruk ile İstanbul'dan gitme fikrini bir türlü açıklayamaz.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Duruma bir hayli bozulan Doruk ile Asiye'nin arasında sert rüzgarlar eser. Uzaktayken hasret çekeceğini düşünen Doruk öfkelenir.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Asiye uzaktan da aşklarının devam edeceğini söylese de, Doruk bu fikre pek de sıcak bakmaz.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Asiye'nin kararı ilişkide deprem etkisi yaratır.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Doruk, yaşananladan dolayı Ömer'i suçlar ve bu fikrini onunla paylaşarak öfke kontrolü konusunda uyarıda bulunur.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Asiye durumu anlatmaya çalışsa ikili arasındaki gerilimin fitili ateşlenir.

AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Doruk duygularını "Ansızın bir kararla hayatımdan çıkabilme ihtimaline takıldım..." sözleriyle özetler.

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