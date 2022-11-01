AsDor arasındaki gerilimin sebebi ne?💔

Ömer ile Sarp arasında yaşanacaklardan korkan Asiye çaresiz kalır. Ömer'in başının belaya girmesinden korkan Asiye, Şevval'in para teklifini kabul eder.
Zor bir karar alan Asiye, Ömer ve Doruk'a bu kararını açıklamakta zorlanır ve büyük bir çıkmaza girer.
Sevgi Teyze, Asiye'yi şehri terk etme kararı konusunda destekler. Torunu için en iyisinin İstanbul'dan gitmek olduğunu düşünür.
Duruma bir hayli bozulan Doruk ile Asiye'nin arasında sert rüzgarlar eser. Uzaktayken hasret çekeceğini düşünen Doruk öfkelenir.
Doruk, yaşananladan dolayı Ömer'i suçlar ve bu fikrini onunla paylaşarak öfke kontrolü konusunda uyarıda bulunur.