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Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 10.11.2023, 12:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.11.2023, 12:11
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Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar.

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar.

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar.

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler.

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Sarp ve annesinin, Asiye'ye karşı yaptığı beklenmedik hamle ise, tüm Eren ailesini büyük bir korkuyla karşı karşıya getirecektir.

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Eren Ailesi büyük bir korkuyla karşı karşıya!

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Kardeşlerim oyuncu kadrosu: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu Kardeşlerim'in hikaye ve senaryosunun altında Gül Abus Semerci'nin imzası var.

Asiye suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi?

104. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/104-bolum-2-fragman/izle

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