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Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

GİRİŞ TARİHİ: 03.11.2023, 12:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.11.2023, 12:27
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Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Şengül'ün alkolün etkisiyle itiraf ettiği gerçekler, Ömer ile Suzan'da büyük bir şok etkisi yaratır.

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Şengül'ün itirafları, Berk ve Elif cephesinde ise şaşırtıcı gelişmelere neden olur.

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Şengül, yaşananlardan sonra, kendini Orhan'a affettirmenin yollarını arar.

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Tolga ile Elif, hiç beklenmedik bir durumun içine çekilirken, Mahir hayatıyla ilgili yeni bir karar alır.

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Akif, Süreyya ve Yaman cephesinde önemli gelişmeler, gelgitler yaşanmaya devam eder.

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Sarp'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Asiye'nin onunla hesaplaşması, tüm Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

Kardeşlerim oyuncu kadrosu: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

Asiye ve Sarp hesaplaşması kimi nasıl etkileyecek?

103. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/103-bolum-2-fragman/izle

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