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AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

GİRİŞ TARİHİ: 25.09.2023, 12:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.09.2023, 12:11
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AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Bir şeylerin ters gittiğinin farkında olan Berk bu bilmeceyi çözmek ister.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Neler olduğunu bir an önce öğrenmek isteyen Berk, Aybike'den gerçekleri duymak için sorusunu sorar.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

İstediği cevabı alamayan Berk: "Ya bana neler olduğunu söylersin ya da biz ayrılırız!" der.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Gerçeklerle korkuları arasında sıkışıp kalan Aybike, bu rest karşısında zor duruma düşer.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Çünkü genç kızın bildiği bu sır birçok kişinin hayatını etkiler.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Ayla Hanım'ın Berk'in öz annesini öldürdüğünü söylemesi hiç de kolay olmaz.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Diğer yanda da Şengül faktörü bulunur.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Televizyonda yaptığı programdan kovulan Şengül, paraya sıkışınca hemen Ayla Hanım'ın kapısını çalar.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Büyük sırrı saklama karşılığında ondan tam yüz bin lira alır.

AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Berk, Ayla Hanım ve Şengül arasında neler yaşandığını çözmeye çalışır ama başaramaz.

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