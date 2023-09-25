AyBer aşkında sona mı gelindi? Ayrılıyorlar mı?

Bir şeylerin ters gittiğinin farkında olan Berk bu bilmeceyi çözmek ister. Neler olduğunu bir an önce öğrenmek isteyen Berk, Aybike'den gerçekleri duymak için sorusunu sorar. İstediği cevabı alamayan Berk: 'Ya bana neler olduğunu söylersin ya da biz ayrılırız!' der. Gerçeklerle korkuları arasında sıkışıp kalan Aybike, bu rest karşısında zor duruma düşer. Çünkü genç kızın bildiği bu sır birçok kişinin hayatını etkiler. Ayla Hanım'ın Berk'in öz annesini öldürdüğünü söylemesi hiç de kolay olmaz. Diğer yanda da Şengül faktörü bulunur. Televizyonda yaptığı programdan kovulan Şengül, paraya sıkışınca hemen Ayla Hanım'ın kapısını çalar. Büyük sırrı saklama karşılığında ondan tam yüz bin lira alır. Berk, Ayla Hanım ve Şengül arasında neler yaşandığını çözmeye çalışır ama başaramaz. Çöpe atılan çantadan çıkan kimliğin aydınlattığı olaylar farklı boyutlara gider. Bu büyük sır Aybike ve Berk'in ayrılmasına mı sebep olacak? Berk öz annesi hakkındaki gerçeği öğrenecek mi? Evlat alındığını duyacak mı? Kardeşlerim nefes kesen bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de