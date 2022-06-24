AyBer nasıl başladı?

Ayrı dünyalara ait iki gencin yolu Ataman Koleji'nde kesişti. Aybike, Berk'ten ilk gördüğü andan itibaren hoşlandı ;ancak duyguları karşılıklı değildi. Verilen bir partide Aybike, Berk'ten gözlerini alamadı. Görmemesi gereken yasak aşkın ilk şahitlerinden biriydi. Bir anda acımasız zengin çocukların markajına girdi. Onun için Ataman Koleji'ne ailışmak çok kolay olmadı. Aybike ile Berk'in okul kantinindeki kavgası bu ilişkinin sıradan olmayacağının göstergesiydi. Büyük aşk, saç saça baş başa başladı. Aybike'den hışmından nasibini her fırsatta alan Berk, ona acımasız tuzaklar kurdu. Aybike bu aşkın başlarında çok üzüldü. Berk her defasında bedel ödedi ama... Bu yapılanlar onu daha da öfkelendirdi. Eren Ailesi'ne tuzaklar kurmaya devam etti. Orhan'ı ölümle burun buruna getirmesi bardağı taşıran son damla oldu. Aybike artık bu aşka olan inancını kaybetmek üzereydi. Her fırsatta hayal kırıklığına uğradı. Berk kötülerin safında olmayı tercih etti. Çirkin oyunlarına her geçen gün bir yenisini ekledi. Zaman içinde Aybike'ye duyduğu aşkın büyüklüğünü Berk de anladı. Asiye'ye kurulan tuzakta Aybike'nin de adı geçince oldukça sinirlendi. Belki de ilk kez Aybike'ye olan hislerinin farkına vardı. Berk yavaş yavaş iyi bir insan olmaya başladı. Kızıl şeytan gitti yerine düşünceli, anlayışlı bir Berk geldi. Aşkın ilk tohumları tiyatro oyununda atıldı. İlk kez duygular açığa çıktı. Berk, Aybike için kimi zaman çevresiyle, kimi zaman ailesiyle karşı karşıya geldi. Ancak iki genç birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki aşklarının önünde hiç bir engel duramadı. Aybike ile Berk aşkı tüm zorluklara rağmen işte böyle başladı.