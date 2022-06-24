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AyBer nasıl başladı?

Aybike ve Berk aşkı nasıl başladı?

GİRİŞ TARİHİ: 24.06.2022, 16:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.06.2022, 16:48
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AyBer nasıl başladı?

Ayrı dünyalara ait iki gencin yolu Ataman Koleji'nde kesişti.

AyBer nasıl başladı?

Aybike, Berk'ten ilk gördüğü andan itibaren hoşlandı ;ancak duyguları karşılıklı değildi.

AyBer nasıl başladı?

Verilen bir partide Aybike, Berk'ten gözlerini alamadı.

AyBer nasıl başladı?

Görmemesi gereken yasak aşkın ilk şahitlerinden biriydi.

AyBer nasıl başladı?

Bir anda acımasız zengin çocukların markajına girdi.

AyBer nasıl başladı?

Onun için Ataman Koleji'ne ailışmak çok kolay olmadı.

AyBer nasıl başladı?

Aybike ile Berk'in okul kantinindeki kavgası bu ilişkinin sıradan olmayacağının göstergesiydi.

AyBer nasıl başladı?

Büyük aşk, saç saça baş başa başladı.

AyBer nasıl başladı?

Aybike'den hışmından nasibini her fırsatta alan Berk, ona acımasız tuzaklar kurdu.

AyBer nasıl başladı?

Aybike bu aşkın başlarında çok üzüldü.

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