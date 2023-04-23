ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Aybike hayata dönecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 23.04.2023, 12:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.04.2023, 12:37
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Aybike hayata dönecek mi?

Hain saldırıya kurban giden gençler hastaneye kaldırılır. İlk gözünü açan Yasmin olur. Oğulcan, Aybike ve Ömer'in durumu daha ağırdır.

Aybike hayata dönecek mi?

Hastanede herkes dua edip umut içinde beklerken ilk kötü haber Zehra'dan gelir.

Aybike hayata dönecek mi?

Zehra yaşam savaşını kaybetmiştir. Ömer'in ise kana ihtiyacı vardır.

Aybike hayata dönecek mi?

Oğulcan ve Tolga da yaşama tutunur. Bahar'a ise Nebahat ve Akif sahip çıkar. Ayla'nın başı ise Berk'in öz annesinin ölümünden dolayı beladadır.

Aybike hayata dönecek mi?

Sarp Ömer için kan vermek ister. Aybike ise henüz gözünü açmamıştır. Ömer de kendine gelmeye başlarken, Aybike'nin nabzı düşmeye başlar.

Aybike hayata dönecek mi?

Doktorlar müdahale eder. Ancak tüm çabalara rağmen Aybike'den kalp atışı alamazlar.

Aybike hayata dönecek mi?

Herkes şok ve gözyaşları içinde Aybike'nin hayata tutunması için mucize beklemektedir.

Aybike hayata dönecek mi?

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Kardeşlerim'de neler olacak? Aybike ölecek mi?

Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de!

Kardeşlerim sahnelerini izlemek için tıklayın.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN