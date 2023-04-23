Aybike hayata dönecek mi?

Hain saldırıya kurban giden gençler hastaneye kaldırılır. İlk gözünü açan Yasmin olur. Oğulcan, Aybike ve Ömer'in durumu daha ağırdır.
Oğulcan ve Tolga da yaşama tutunur. Bahar'a ise Nebahat ve Akif sahip çıkar. Ayla'nın başı ise Berk'in öz annesinin ölümünden dolayı beladadır.
Sarp Ömer için kan vermek ister. Aybike ise henüz gözünü açmamıştır. Ömer de kendine gelmeye başlarken, Aybike'nin nabzı düşmeye başlar.
Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Kardeşlerim'de neler olacak? Aybike ölecek mi?
Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de!