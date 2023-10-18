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Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2023, 14:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2023, 16:15
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Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Aybike, Berk'in durumunu bildiği ve ona açıklayamadığı için çok üzgündür.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

"Ya söylersin ya ayrılırız" sözü Aybike'yi kırar. Duygularını Asiye'ye anlatır.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Asiye ile dertleşen Aybike, Berk'in ondan ayrılmak istediğini ama söylemeyediğini düşündüğünü anlatır.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Okulda Elif'i gören Aybike, Berk'i sorar. Elif "Siz ayrılmadınız mı?" diye sorunca Aybike "hala çok seviyorum onu" der.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Berk ise yurtdışına çıkma hazırlığı içerisine girer. Bir hayli üzgün olan Berk "Çocukken daha kolaydı vedalar. Büyüdükçe zorlaşıyormuş ayrılıklar" diye paylaşım yapar.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Ayla, Berk ve Elif yemeğe çıkarlar. Ayla, Elif'e gideceklerini ve Elif'in evde kalmaya devam edebileceğini söyler.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Aybike, Oğulcan ve Asiye'nin ısrarıyla Akif'in verdiği davete gider.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Elif'i arayan Aybike sesinin neden kötü geldiğini sorar. Elif, "Ayla Teyze ve Berk gidiyor" der.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Aybike çok şaşırır. Nereye gittiklerini sorar.

Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Asiye, Berk ve Ayla'nın İtalya'ya yerleşeceğini öğrenir.

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