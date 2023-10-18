Aybike ve Berk son bölümde neler yaşadı?

Asiye ile dertleşen Aybike, Berk'in ondan ayrılmak istediğini ama söylemeyediğini düşündüğünü anlatır.
Okulda Elif'i gören Aybike, Berk'i sorar. Elif "Siz ayrılmadınız mı?" diye sorunca Aybike "hala çok seviyorum onu" der.
Berk ise yurtdışına çıkma hazırlığı içerisine girer. Bir hayli üzgün olan Berk "Çocukken daha kolaydı vedalar. Büyüdükçe zorlaşıyormuş ayrılıklar" diye paylaşım yapar.
Ayla, Berk ve Elif yemeğe çıkarlar. Ayla, Elif'e gideceklerini ve Elif'in evde kalmaya devam edebileceğini söyler.