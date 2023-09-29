98. Bölüm Foto Galeri

Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşar. Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer Berk'e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk'ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır. Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Suzan, Ahmet'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak ister. Hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan 'Kardeşlerim' yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim dizisinin yapımını NGM üstleniyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk yapıyor. Yönetmen Serkan Birinci üstleniyor.