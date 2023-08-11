ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

GİRİŞ TARİHİ: 11.08.2023, 15:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.08.2023, 16:58
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Tolga ile benzer ve farklı yanların neler?

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Aslında istekleri doğrusunda hareket etmeyi çok iyi biliyor. Benzer yanım o diyebilirim.

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Tolga ile en farklı özelliklerimden bir tanesi, o çok acımasız ama ben değilim.

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Tolga'nın en çok sevdiğin repliği ne?

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

17. bölümde, silahı değiştirdiği kısımda bir lafı vardı; "Madem sahne bizim o zaman görkemli bir final olsun" diyordu. Açıkçası o repliğini baya sevmiştim, bayağı da severek oynamıştım o kısmını.

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Sette ilk günün nasıldı?

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

İlk gün çok heyecanlandım çünkü benim ilk sahnemde 6-7 kişi vardı. İlk sahnemin mesela, belki 2-3 kişilik olmasını ister miydim? İsterdim. Hani daha rahat etmek açısından ama aksine 6-7 kişi ile birlikte bir sahne çekiyor olmak, beni bir anda hem sete ısıttı, hem ekibe ısıttı, hem hocalarıma ısıttı, hem çalıştığım ekibe bütün ısıttı.

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı olmasaydın hangi karakteri olurdun?

Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

Akif karakterini herhalde oynamak isterdim. Akif karakteri bence çok keyifli. Celil ağabey inanılmaz güzel canlandırıyor bence.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN