Berk Ali Çatal ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

İlk gün çok heyecanlandım çünkü benim ilk sahnemde 6-7 kişi vardı. İlk sahnemin mesela, belki 2-3 kişilik olmasını ister miydim? İsterdim. Hani daha rahat etmek açısından ama aksine 6-7 kişi ile birlikte bir sahne çekiyor olmak, beni bir anda hem sete ısıttı, hem ekibe ısıttı, hem hocalarıma ısıttı, hem çalıştığım ekibe bütün ısıttı.