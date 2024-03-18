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Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 18.03.2024, 15:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.03.2024, 15:08
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Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Başarılı oyuncu Berk Ali Çatal'a ekip ve kendisi ile ilgili sorular sorduğumuz keyifli bir röportajla sizlerleyiz.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Kardeşlerim oldukça neşeli bir ekip. Berk Ali Çatal'ın kadrodan en çok eğlendiği isimleri sorarak başlamak istiyoruz.

-Sette en çok eğlendiğim isim Cihan. Dışarıda da görüştüğümüz için en çok eğlendiğim sohbet ettiğim isim o.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Dizinin özellikle okul sekanslarında genç oyunculardan oluşan kadro bir arada oluyor. Okul çekimlerinin en keyif yanı ne?

-Okul çekimlerinin en keyifli yanları herkesin burada olması.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Berk Ali Çatal özelinde konuşmak istiyoruz. Mesala sabah kalktığında nasıl oluyorsun?

-Sabahları kalktığımda hafif düşük oluyorum ama sonrasında toparlıyorum.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Hobin ya da fobin var mı?

-Böcekleri sevmiyorum.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Arkadaş grubu içerisinde seni nasıl tanırlar?

-Herhalde ağırbaşlı olarak tanımlarlar ama neşeli olduğum yerler de var.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Çocukken de olgun ve ağırbaşlı biri miydin?

-Annem hep böyleydin hiç değişen bir şey yok o zamanda hep böyle kendi kendine takılırdın diyor.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Yaz tatilini mi yoksa kış tatilini mi tercih edersin?

-Yaz tatili severim ama sıcağı sevmiyorum.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Bir seyahate çıktığında gittiğin yerde ilk dikkatini çeken şey ne olur?

-Mimarisine bakarım.

Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Dünya üzerinde mutlaka görmeliyim dediğin bir yer var mı?

-Tayland.

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