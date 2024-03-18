Berk Ali Çatal ile keyifli röportaj

Başarılı oyuncu Berk Ali Çatal'a ekip ve kendisi ile ilgili sorular sorduğumuz keyifli bir röportajla sizlerleyiz.
Kardeşlerim oldukça neşeli bir ekip. Berk Ali Çatal'ın kadrodan en çok eğlendiği isimleri sorarak başlamak istiyoruz.
-Sette en çok eğlendiğim isim Cihan. Dışarıda da görüştüğümüz için en çok eğlendiğim sohbet ettiğim isim o.
Dizinin özellikle okul sekanslarında genç oyunculardan oluşan kadro bir arada oluyor. Okul çekimlerinin en keyif yanı ne?
-Okul çekimlerinin en keyifli yanları herkesin burada olması.
Berk Ali Çatal özelinde konuşmak istiyoruz. Mesala sabah kalktığında nasıl oluyorsun?
-Sabahları kalktığımda hafif düşük oluyorum ama sonrasında toparlıyorum.
Arkadaş grubu içerisinde seni nasıl tanırlar?
-Herhalde ağırbaşlı olarak tanımlarlar ama neşeli olduğum yerler de var.
Çocukken de olgun ve ağırbaşlı biri miydin?
-Annem hep böyleydin hiç değişen bir şey yok o zamanda hep böyle kendi kendine takılırdın diyor.