66. Bölüm Foto Galeri

Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırırken; Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girişirler.
Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur.
Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda hisseder.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).