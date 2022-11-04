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KARDEŞLERİM GALERİ

66. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.11.2022, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.11.2022, 10:54
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66. Bölüm Foto Galeri

"İyi şeyleri çok mu uzağa koymuşlar, yoksa biz mi en dipteyiz?"

66. Bölüm Foto Galeri

Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırırken; Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girişirler.

66. Bölüm Foto Galeri

Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

66. Bölüm Foto Galeri

Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda hisseder.

66. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

66. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.

66. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezonuyla ekrana geliyor.

66. Bölüm Foto Galeri

Dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

66. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

66. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de

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