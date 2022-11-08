Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Kardeşlerim, Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İzleyicinin büyük bir ilgi gösterdiği dizinin sımsıcak hikâyesi milyonları ekrana kilitliyor.
Aybike ile ayrıldıktan sonra okulda kendini yalnız hisseden Berk, Asiye ve Doruk'un mutluluğu görünce hayallere dalar. Berk, Aybike'yi her geçen gün daha da özler. Aybike ile el ele olduklarını ve hiç ayrılmadıklarını düşünür.
Mutlu oldukları, tatlım dediği, sarıldığı, sohbet ettikleri günler gelir aklına... Hata üstüne hata yapan Berk, Aybike'den ayrı olmanın bedelini ağır öder.
Berk, sevgilisine hayalinde sımsıkı sarılır. Gerçek hayata dönen Berk için zor anlar başlar. Doruk'un mutlu olmasını istemeyen Berk, eski dostundan intikam almak için harekete geçer.
Babasının ölümünden ve sevgilisinden ayrılmasının sorumlusu olarak tuttuğu Doruk'un da kendisi gibi acı çekmesini ister.
Üzgünlüğü kızgınlığa dönüşen Aybike, uzaktan baktığı Berk ile konuşmadan sınıfının yolunu tutar. Bir taraf üzgünlüğüne diğer taraf ise öfkesine tutunur.
İtalya'ya gitme hayali kuran Aybike kompozisyon yazısını nasıl yazacağını düşünür. Aybike'yi oldukça düşünceli gören Tolga, son zamanlarda iyi bir arkadaşlık yakaladığı Aybike'ye destek olmak ister.
Doruk'un Asiye'ye vermiş olduğu ayıcık sırrını duyan Berk, iki sevgilinin arasını bozar. Asiye ve Doruk'un konuşmalarını dinleyen Berk, hemen bir plan yapar.