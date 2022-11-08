ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 08.11.2022, 15:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.11.2022, 16:28
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Kardeşlerim, Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İzleyicinin büyük bir ilgi gösterdiği dizinin sımsıcak hikâyesi milyonları ekrana kilitliyor.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Aybike ile ayrıldıktan sonra okulda kendini yalnız hisseden Berk, Asiye ve Doruk'un mutluluğu görünce hayallere dalar. Berk, Aybike'yi her geçen gün daha da özler. Aybike ile el ele olduklarını ve hiç ayrılmadıklarını düşünür.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Mutlu oldukları, tatlım dediği, sarıldığı, sohbet ettikleri günler gelir aklına... Hata üstüne hata yapan Berk, Aybike'den ayrı olmanın bedelini ağır öder.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Berk, sevgilisine hayalinde sımsıkı sarılır. Gerçek hayata dönen Berk için zor anlar başlar. Doruk'un mutlu olmasını istemeyen Berk, eski dostundan intikam almak için harekete geçer.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Babasının ölümünden ve sevgilisinden ayrılmasının sorumlusu olarak tuttuğu Doruk'un da kendisi gibi acı çekmesini ister.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Üzgünlüğü kızgınlığa dönüşen Aybike, uzaktan baktığı Berk ile konuşmadan sınıfının yolunu tutar. Bir taraf üzgünlüğüne diğer taraf ise öfkesine tutunur.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

İtalya'ya gitme hayali kuran Aybike kompozisyon yazısını nasıl yazacağını düşünür. Aybike'yi oldukça düşünceli gören Tolga, son zamanlarda iyi bir arkadaşlık yakaladığı Aybike'ye destek olmak ister.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Arkadaşının sorununu öğrenen Tolga, İtalya konusunda Aybike'yi cesaretlendirmek ister.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Doruk'un Asiye'ye vermiş olduğu ayıcık sırrını duyan Berk, iki sevgilinin arasını bozar. Asiye ve Doruk'un konuşmalarını dinleyen Berk, hemen bir plan yapar.

Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Doruk,'un Asiye'nin sırrı saklama sözünü tutmadığını düşünmesini sağlar.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN