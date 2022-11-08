Berk ve Doruk'un hesaplaşmasında neler yaşandı?

Aybike ile ayrıldıktan sonra okulda kendini yalnız hisseden Berk, Asiye ve Doruk'un mutluluğu görünce hayallere dalar. Berk, Aybike'yi her geçen gün daha da özler. Aybike ile el ele olduklarını ve hiç ayrılmadıklarını düşünür.