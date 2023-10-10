Bu sezon favori çiftin hangisi?

Tolga ve Yasmin çok fazla birbirlerini farketmeselerde bir gün Yasmin'in ortaya attığı 'Tolga'dan hoşlanıyorum' yalanı yüzünden buluşmak zorunda kalırlar.
Buluşmada Tolga, Yasmin'in yalan söylediğini aslında Doruk'tan hoşlandığını bilir ve zor durumda kalmasını istemediği için bu oyunu sürdürür.
Yasmin'in, Tolga'yla ilgilenmesi birlikte ders çalışmaları yaralandığında ilgilenmesi aradaki kıvılcımların aşka dönüştüreceğini gösteriyor.
Süsen'in Kadir'e çarpan araçta olmasıyla yerini sırlarla dolu bir ilişkiye çevirir. Gerçekleri öğrenen Ömer ile Süsen'in arası bozulur.
Geri dönülmez yola giren ilişkileri büyük yara alır. Sarp yüzünden araları bozulsada Süsem kendini Ömer'e karşı hep suçlu hissetmiştir.