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Bu sezon favori çiftin hangisi?

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2023, 17:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2023, 17:24
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Bu sezon favori çiftin hangisi?

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in bu sezon en sevilen çiftleri hangileri? Hadi başlayalım...

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Tolga ve Yasmin çok fazla birbirlerini farketmeselerde bir gün Yasmin'in ortaya attığı 'Tolga'dan hoşlanıyorum' yalanı yüzünden buluşmak zorunda kalırlar.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Buluşmada Tolga, Yasmin'in yalan söylediğini aslında Doruk'tan hoşlandığını bilir ve zor durumda kalmasını istemediği için bu oyunu sürdürür.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Arkadaş olarak masadan kalkan Yasmin ve Tolga yeni sezonda yakınlaşmaya başlar.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Yasmin'in, Tolga'yla ilgilenmesi birlikte ders çalışmaları yaralandığında ilgilenmesi aradaki kıvılcımların aşka dönüştüreceğini gösteriyor.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Süsen'in Kadir'e çarpan araçta olmasıyla yerini sırlarla dolu bir ilişkiye çevirir. Gerçekleri öğrenen Ömer ile Süsen'in arası bozulur.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Geri dönülmez yola giren ilişkileri büyük yara alır. Sarp yüzünden araları bozulsada Süsem kendini Ömer'e karşı hep suçlu hissetmiştir.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Süsem, Ömer'e beni de anlar ne olur der ama Ömer'in siniri hemen geçmeyecek gibidir.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Okula yeni gelen Lidya'nın Ömer'e olan ilgisi dikkatlerden kaçmaz.

Bu sezon favori çiftin hangisi?

Ömer, Süsem'in yanına giderek barıştıklarını söyler, Süsem havalara uçar ve asla sana bir daha yalan söylemeyeceğim der.

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