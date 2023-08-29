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Büyük sır ortaya çıktı! Kardeşlerim'den efsane tanıtım...

GİRİŞ TARİHİ: 29.08.2023, 22:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.08.2023, 01:34
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Kardeşlerim'in 4. Sezonuna damga vuran ikinci tanıtımda Ömer'in ağabeyi Kadir hakkındaki gerçekleri öğrenmesi herkesi şok etti. Sarp, geçmişteki sırrı açığa çıkararak sözleriyle Ömer'in dikkatini çekti.

"Süsen'in ağabeyimin ölümüyle ne alakası var oğlum?"

Sarp'ın, Ömer'in gazabı karşısında çaresiz kaldığı anda Süsen gerçekleri açıkladı...

"Ömer ben gördüm"

Süsen, Ömer'in ağabeyi Kadir'e çarpan kişinin Melisa olduğunu açıkladı.

Kadir'in biricik sevgilisi Melisa'nın gerçekten bunu yaptığına inanamayan Ömer, soluğu Akif Atakul'un evinde aldı!

Ömer, Akif'ten ağabeyinin ölümüyle ilgili sakladıkları gerçek olup olmadığını sorguladı. "Ağabeyime Melisa çarpmış sen de üstünü kapatmışsın! Doğru mu bu?"

Ömer'in çılgına dönmüş halleri Nebahat'i Akif ve kendi geleceği için endişelendirmeye başladı.

Asiye ağabeyine olanları öğrendiğinde gerçekleri Doruk'la paylaştı. "Kadir ağabeyime Melise çarpmış"

Doruk saklı kalan gerçekle yüzleşirken, kardeşinin katil olabileceğini düşünmek bile onun için artık çok ağır bir yüktü...

Ömer'in öfkesi ağabeyinin kaybına sebep olan herkesten hesap sormasına sebep oldu. "Hepiniz cezasını çekeceksiniz!"

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