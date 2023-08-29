Büyük sır ortaya çıktı! Kardeşlerim'den efsane tanıtım...

Kardeşlerim'in 4. Sezonuna damga vuran ikinci tanıtımda Ömer'in ağabeyi Kadir hakkındaki gerçekleri öğrenmesi herkesi şok etti. Sarp, geçmişteki sırrı açığa çıkararak sözleriyle Ömer'in dikkatini çekti.
"Süsen'in ağabeyimin ölümüyle ne alakası var oğlum?"
Kadir'in biricik sevgilisi Melisa'nın gerçekten bunu yaptığına inanamayan Ömer, soluğu Akif Atakul'un evinde aldı!
Ömer, Akif'ten ağabeyinin ölümüyle ilgili sakladıkları gerçek olup olmadığını sorguladı. "Ağabeyime Melisa çarpmış sen de üstünü kapatmışsın! Doğru mu bu?"
Asiye ağabeyine olanları öğrendiğinde gerçekleri Doruk'la paylaştı. "Kadir ağabeyime Melise çarpmış"
Doruk saklı kalan gerçekle yüzleşirken, kardeşinin katil olabileceğini düşünmek bile onun için artık çok ağır bir yüktü...