Cumartesi akşamının galibi "Kardeşlerim"

Doruk ise annesi ile çok kötü kapışır. Asiye'ye verdiği kompozisyonlar ikilin arasını açamaz. Doruk bu hayallerini Asiye ile gerçekleştirmek istiyordur. Tartışma sonrası Doruk babasına gider. Suzan, Ömerlere yemek getirir. Ahmet ve Melis'in de gelmesi ile Ömerlerde ilginç bir yemek gerçekleşir. Okulun aile aktivitesi ise olaylı geçer. Ahmet, Sarp sakatlanınca Ömer ile eş olup birlikte yarışır ve kazanırlar.