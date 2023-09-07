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Doruk Atakul öldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 07.09.2023, 14:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.09.2023, 15:39
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Doruk Atakul öldü mü?

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in 4. Sezon ilk bölümüne saatler kaldı.

Doruk Atakul öldü mü?

Melisa'nın Kadir'e çarpıp ölümüne sebep olduğunu öğrenen Doruk hayatının şokunu yaşadı.

Doruk Atakul öldü mü?

Atakul Ailesi'nde gerginlik hiç bu kadar tırmanmamıştı.Yaşanan kavgalar büyük felaketin habercisi gibiydi.

Doruk Atakul öldü mü?

Gözyaşları içindeki Doruk aracındanda hareket halindeydi.

Doruk Atakul öldü mü?

Yolda aniden bir kadın ve çocuk karşısına çıkınca onlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Doruk Atakul öldü mü?

Korku dolu anlar yaşandı.

Doruk Atakul öldü mü?

Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Doruk Atakul arabada savruldu.

Doruk Atakul öldü mü?

Aracın camları kırıldı, adeta hurdaya döndü.

Doruk Atakul öldü mü?

Araba ağır hasar aldı. Doruk Atakul'un arabadan sağ çıkıp çıkamayacağı merak ediliyordu.

Doruk Atakul öldü mü?

Kardeşlerim'in yayınlanan son fragmanında Doruk'un üstüne örtülen beyaz örtü izleyicide şok etkisi yarattı.

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