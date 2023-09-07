Doruk Atakul öldü mü?

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in 4. Sezon ilk bölümüne saatler kaldı. Melisa'nın Kadir'e çarpıp ölümüne sebep olduğunu öğrenen Doruk hayatının şokunu yaşadı. Atakul Ailesi'nde gerginlik hiç bu kadar tırmanmamıştı.Yaşanan kavgalar büyük felaketin habercisi gibiydi. Gözyaşları içindeki Doruk aracındanda hareket halindeydi. Yolda aniden bir kadın ve çocuk karş��sına çıkınca onlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Korku dolu anlar yaşandı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Doruk Atakul arabada savruldu. Aracın camları kırıldı, adeta hurdaya döndü. Araba ağır hasar aldı. Doruk Atakul'un arabadan sağ çıkıp çıkamayacağı merak ediliyordu. Kardeşlerim'in yayınlanan son fragmanında Doruk'un üstüne örtülen beyaz örtü izleyicide şok etkisi yarattı. Sevdiği genci o hale gören Asiye gözyaşlarına boğuldu. Feryatları yürekleri dağladı. AsDor aşkında sona mı gelindi? Doruk hayata gözlerini yumdu mu? Tüm sorular Cumartesi yayınlanacak olan Kardeşlerim'in yeni bölümünde cevap bulacak. Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken,Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür. 'İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler…' Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de