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Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

GİRİŞ TARİHİ: 01.06.2023, 13:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.06.2023, 14:44
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Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Kardeşlerim Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Doruk ve Asiye'nin romantik anları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Romantik anlara görsel şölen eşlik edecek.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

AsDor, İstanbul'un en güzel yapıtlarından Galata Kulesi eşliğinde birbirlerine aşkını haykıracak.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Romantizm, heyecan ve korku bu bölümde iç içe... Orhan ve Şengül'e aynı evde yakalanmamak için Berk ve Aybike'yi tatlı bir telaş sarar.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Ahmet ise çocuğunun annesi Suzan'a evlenme teklif eder.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Şevval ise, Suzan ile Ahmet'in aşkını kaldıramaz ve eline silah alır.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Suzan için korku dolu dakikalar yaşanır.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Şevval, Suzan'ı vurdu mu? Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Gençler, Yasmin'in kumpası ile yarışmaya katılamazlar ama videoları internette çok izlenir. Onlara ünlü olmanın kapıları açılır. Okulda da popüler olurlar. Süsen bu yüzden Ömer'i kıskanmaya başlar. Şevval, Ahmet ile Suzan'ın ayırmayı başarır. Suzan kulüpten ayrılır. Şevval ise zaferini Nebahat'e anlatır. Nebahat ise bu bilgiyi kulübü Akif'e yarı fiyatına satması için kullanır. Ahmet'e her şeyi anlatır. Ahmet tarafından kapının önüne konulan Şevval, öfkeden kudurur. Aradığı fırsatı da çok geçmeden yakalar. Kulüpte yasa dışı kumar oynatıldığını görünce ihbar eder. Yasmin, Sarp'a videoyu sildiği halde klibin yine de yayılmasına engel olamadığından yakınırken Asiye'ye yakalanır, ikili kavga eder. Şevval intikam almak isterken Sarp'ın başını fena yakar. Çünkü kumarhanenin işletme belgesini Akif vale olarak işe aldığı Oğulcan, Ömer ve Sarp'a imzalatmıştır. Polis baskınında neye uğradığını anlamayan 3 genç gözaltına alınır.

Doruk ve Asiye'nin romantik anlarında neler yaşanacak?💗

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor.

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