Şevval, Suzan'ı vurdu mu? Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Gençler, Yasmin'in kumpası ile yarışmaya katılamazlar ama videoları internette çok izlenir. Onlara ünlü olmanın kapıları açılır. Okulda da popüler olurlar. Süsen bu yüzden Ömer'i kıskanmaya başlar. Şevval, Ahmet ile Suzan'ın ayırmayı başarır. Suzan kulüpten ayrılır. Şevval ise zaferini Nebahat'e anlatır. Nebahat ise bu bilgiyi kulübü Akif'e yarı fiyatına satması için kullanır. Ahmet'e her şeyi anlatır. Ahmet tarafından kapının önüne konulan Şevval, öfkeden kudurur. Aradığı fırsatı da çok geçmeden yakalar. Kulüpte yasa dışı kumar oynatıldığını görünce ihbar eder. Yasmin, Sarp'a videoyu sildiği halde klibin yine de yayılmasına engel olamadığından yakınırken Asiye'ye yakalanır, ikili kavga eder. Şevval intikam almak isterken Sarp'ın başını fena yakar. Çünkü kumarhanenin işletme belgesini Akif vale olarak işe aldığı Oğulcan, Ömer ve Sarp'a imzalatmıştır. Polis baskınında neye uğradığını anlamayan 3 genç gözaltına alınır.