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Dünden bugüne AsDor

AsDor neler yaşadı?

GİRİŞ TARİHİ: 03.06.2022, 17:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.06.2022, 18:04
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Dünden bugüne AsDor

Ataman Koleji'nin yetenekli gençleri onlar...

Dünden bugüne AsDor

Okullar arası düzenlenen ses yarışmasına katılan Doruk ve Asiye bu zorlu yarışmada birbirlerine destek olur.

Dünden bugüne AsDor

Birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulan Asiye ve Doruk arasında karşı konulamaz bir çekim başlar.

Dünden bugüne AsDor

Beraber müzik çalışmaya başlayan iki genç için değişim kaçınılmaz olur.

Dünden bugüne AsDor

Çaydan hiç hoşlanmayan Doruk, çayı bile sevmeye başlar.

Dünden bugüne AsDor

Büyük ölüdü kazanan AsDor dönüş yolunda uzun ve sakin bir yolculuk geçirir.

Dünden bugüne AsDor

Ve AsDor aşkı yavaş yavaş filizlenmeye başlar.

Dünden bugüne AsDor

Asiye ev Doruk sokak müzisyenliğine başlar.

Dünden bugüne AsDor

Hem yeteneklerini sergilerler hem de Asiye harçlığını çıkarmaya çalışır.

Dünden bugüne AsDor

Asiye her pes ettiğinde yanında Doruk olur.

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