Dünden bugüne AsDor

Ataman Koleji'nin yetenekli gençleri onlar... Okullar arası düzenlenen ses yarışmasına katılan Doruk ve Asiye bu zorlu yarışmada birbirlerine destek olur. Birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulan Asiye ve Doruk arasında karşı konulamaz bir çekim başlar. Beraber müzik çalışmaya başlayan iki genç için değişim kaçınılmaz olur. Çaydan hiç hoşlanmayan Doruk, çayı bile sevmeye başlar. Büyük ölüdü kazanan AsDor dönüş yolunda uzun ve sakin bir yolculuk geçirir. Ve AsDor aşkı yavaş yavaş filizlenmeye başlar. Asiye ev Doruk sokak müzisyenliğine başlar. Hem yeteneklerini sergilerler hem de Asiye harçlığını çıkarmaya çalışır. Asiye her pes ettiğinde yanında Doruk olur. Asiye'nin İstanbul'dan gitmekten vazgeçmesi en çok Doruk'u sevindirir. Hem Asiye'nin hem de Doruk'un yüzü artık gülmeye başlar. İki genç başbaşa bir plan yapar. Doğanın yeşili, AsDor'un sevgisi... Gönüllerince bir gün geçirecekler. Hatıra fotoğrafları çekilir. El ele çimlerde gezerler. Doruk, Asiye için değişmeye başlar. Aynı sınıfta eğitim alan iki genç arasında fırtınalı ama vazgeçilmez bir aşk başlar. AsDor kimi zaman eğlenceli... Kimi zaman hüzünlü... Bir şekilde devam eder. Kardeşlerim yeni bölümleriyle... Her Cumartesi 20.00'de atv'de