ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 29.10.2022, 15:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.10.2022, 15:56
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Sarp ve arkadaşları tarafından darp edilen Ömer beyin kanaması geçirir.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Bir yardımseverin ambulans çağırmasıyla hastaneye yetiştirilir.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Ömer'e telefonla ulaşmaya çalışan Doruk, kötü haberi öğrenir.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Asiye ile birlikte hastaneye koşar. İki genç Ömer için çok endişelenir.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Kardeşinin durumu Asiye'yi derinden sarsar ve gözyaşlarına boğulur.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

O gece Yılmaz Ailesi'nin beklenmedik bir misafiri vardır. Asiye eve baskın yapar.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Ölümün kıyısına gelen Ömer, hayata tutunmayı başarır.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Leyla, Ömer'i okula götürmek ister.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Ancak Ömer için endişelenen sadece Leyla değildir.

Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Asiye, Ömer'in iyileşmesinin ardından işine geri döner.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN