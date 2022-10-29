Eren Kardeşler, İstanbul'u terk edecek mi?

Sarp ve arkadaşları tarafından darp edilen Ömer beyin kanaması geçirir. Bir yardımseverin ambulans çağırmasıyla hastaneye yetiştirilir. Ömer'e telefonla ulaşmaya çalışan Doruk, kötü haberi öğrenir. Asiye ile birlikte hastaneye koşar. İki genç Ömer için çok endişelenir. Kardeşinin durumu Asiye'yi derinden sarsar ve gözyaşlarına boğulur. O gece Yılmaz Ailesi'nin beklenmedik bir misafiri vardır. Asiye eve baskın yapar. Ölümün kıyısına gelen Ömer, hayata tutunmayı başarır. Leyla, Ömer'i okula götürmek ister. Ancak Ömer için endişelenen sadece Leyla değildir. Asiye, Ömer'in iyileşmesinin ardından işine geri döner. Tüm yaşananlar yetmezmiş gibi Ömer, eğitim hayatının yarıda kalması tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Ömer, Ataman Koleji'nde tek bir oy farkla kalmayı başarır. Şengül'ün ekmek teknesi çayır çayır yanmaya başlar. Köfte minibüsünün içinde Akif Atakul da bulunur. Gönül, Akif Atakul'un hayatını kurtarır. Şengül ise, Gönül'ün yangını çıkardığını düşünür. Berk, Aybike ile yeniden bir araya gelmek için Süsen'den yardım ister. Berk'in hastalandığını düşünen Aybike, eski sevgilisinin yanına gider. AyBer aşklarına yeniden şans verecekken Berk'in Tolga kıskançlığı yeniden işleri çıkılmaz bir hale sokar. Tolga ve babası büyük bir kavgaya tutuşur. Akif Atakul, Tolga'nın babasını öldürdü mü? İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Ömer, Sarp'ı öldürdü mü? Asiye, Şevval'in verdiği parayı alıp Ömer ile bilrikte İstanbul'dan gidecek mi?