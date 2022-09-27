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Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

GİRİŞ TARİHİ: 27.09.2022, 12:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2022, 12:53
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Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Asiye ve Doruk uzun bir yaz tatilinin ardından kavuştu.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Birbirlerine delicesine özlemişlerdi.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Asiye'nin yüzü hiç gülmediği kadar güldü.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Okul arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe gidildi.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Berk'in tehlikeli hamlesi Doruk'u öfkelendirdi.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Asiye küçük bir yara aldı.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Doruk, Asiye'ye kazayı unutturmak için açık havada romantik bir yemek organize etti.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

İki sevgili başbaşa yemek yedi.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Asiye, Doruk'un sürprizi karşısında çok mutlu oldu.

Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Berk ve Doruk gerginliği her geçen dakika artmayı sürdürdü.

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