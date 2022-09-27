Gümbür gümbür devam eden AsDor aşkında neler oluyor?

Asiye ve Doruk uzun bir yaz tatilinin ardından kavuştu. Birbirlerine delicesine özlemişlerdi. Asiye'nin yüzü hiç gülmediği kadar güldü. Okul arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe gidildi. Berk'in tehlikeli hamlesi Doruk'u öfkelendirdi. Asiye küçük bir yara aldı. Doruk, Asiye'ye kazayı unutturmak için açık havada romantik bir yemek organize etti. İki sevgili başbaşa yemek yedi. Asiye, Doruk'un sürprizi karşısında çok mutlu oldu. Berk ve Doruk gerginliği her geçen dakika artmayı sürdürdü. Asiye, Doruk'a destek oldu. Asiye'nin aklı da Ömer'in değişimindeydi. Hem sevgili hem de en yakın arkadaş oldular. Birbirlerine bakınca yüzleri güldü. Doruk'un esprileri Asiye'ye dertlerini unutturdu. Asiye herkesten uzaklaşmak istediğinde Doruk yanındaydı. Sevgililer kimi zaman dertleşti... Kimi zaman şakalaştı. Kardeşlerim yeni bölümleriyle... Her Cumartesi atv'de