Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Kardeşlerim Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle milyonları ekrana kilitleyen dizide tansiyon bir an olsun düşmüyor.
Güçlü senaryosu ve sevilen oyuncularıyla dikkat çeken Kardeşlerim'in öne çıkan isimlerinden biri de Süsen Kılıç...
Ailesi tarafından küçük yaşlardan bu yana bırakılmış kız Süsen... Yanında ne annesi ne babası ne de sığınabileceği bir kardeşi bulunuyor.
Kimi zaman ne yapacağını bilemiyor ve büyük olaylara sebep olabiliyor. Dürüstlüğüyle ön plana çıksa da kendiyle çelişebiliyor.