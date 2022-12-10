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Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

GİRİŞ TARİHİ: 10.12.2022, 14:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.12.2022, 14:42
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Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Kardeşlerim Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle milyonları ekrana kilitleyen dizide tansiyon bir an olsun düşmüyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Güçlü senaryosu ve sevilen oyuncularıyla dikkat çeken Kardeşlerim'in öne çıkan isimlerinden biri de Süsen Kılıç...

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Dizide Süsen karakterine genç oyuncu Lizge Cömert hayat veriyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Ailesi tarafından küçük yaşlardan bu yana bırakılmış kız Süsen... Yanında ne annesi ne babası ne de sığınabileceği bir kardeşi bulunuyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Hayatta en çok yalnızlığına üzülüyor. Aile sıcaklığına hasret yaşıyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Zengin ve şımarık karakteri, Ömer'e aşık olmasıyla farklı bir boyut kazanıyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Kimi zaman ne yapacağını bilemiyor ve büyük olaylara sebep olabiliyor. Dürüstlüğüyle ön plana çıksa da kendiyle çelişebiliyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Ömer'i kaybetme korkusu Süsen'i başka bir insana çevirebiliyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

Bir dargın bir barışık olsalar da Ömer'den asla vazgeçmiyor.

Herkes onu konuşuyor! Kardeşlerim Süsen kim?

İki aşık arasında gün yüzüne çıkmamış büyük bir sır bulunuyor.

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